Свентек вышла в финал Ролан Гаррос

Свентек третий раз сыграет в финале Ролан Гаррос 433 Фото — gettyimages #Ига Свентек

Источник – Чемпион.

Первая ракетка мира Ига Свентек обыграла Беатрис Хаддад Майю (14) из Бразилии в полуфинале Ролан Гаррос.

Двухсетовый матч длился 2 часа и 11 минут и завершился со счетом 6:2, 7:6.

Свентек 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 из 4 брейк-пойнтов.

Roland Garros — Grand Slam Париж , Франция Грунт Призовой фонд 19 804 000 евро 1/2 финала, 8 июня

Ига Свентек (Польша) — Беатрис Хаддад Майя ( Бразилия) 6:2, 7:6 (7)

Раньше Мухова в невероятном триллере одолела Сабаленко в полуфинале Ролан Гаррос.