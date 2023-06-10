«Это повышает мою уверенность». Каролина Мухова — о том, что никогда не проигрывала соперницам из топ-3 мирового рейтинга

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— Я не знала об этом (улыбается). Возможно, дело в моей игре, боевом духе и всём этом вместе взятом. В полуфинале была адская борьба, и я выложилась по полной. Это принесло свои плоды. Возможно, именно поэтому.

Буду ли из-за этого фаворитом в матче с Игой? Нет, я так не думаю. Да, это приятная статистика и она она показывает мне, что я могу играть против таких игроков. Я могу конкурировать, и очевидно, что все наши матчи были очень равные. Даже когда у Арины был матчбол, ты все равно не знаешь, выиграешь или проиграешь, но это здорово осознавать, что у меня есть шанс выиграть, и я выигрываю у лучших игроков, и это, конечно, повышает мою уверенность.

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