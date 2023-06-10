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Теннис

Ига Свентек выиграла Ролан Гаррос-2023

В финальной игре польская теннисистка была сильнее Каролин Муховой.

В субботу, 10 июня, прошла финальная игра Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором польская спортсменка Ига Свентек (№1 WTA) одолела чешку Каролину Мухову (№43 WTA).

Встреча завершилась в трех сетах, матч продолжался 2 часа 46 минут.

Ига Свентек (Польша) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:2, 5:7, 6:4

Это был второй поединок теннисисток, теперь счет сравнялся.

Напомним, Свентек добыла третий титул на кортах Ролан Гаррос за последние четыре года. Ига сохранит статус первой ракетки мира.

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