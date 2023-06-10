Макарска. Байндл не смогла выйти в полуфинал турнира

Больше в Теннис
-
Рууд и Джокович вышли в финал Ролан Гаррос
Сегодня 22:54 95 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/23cd7799eb8b79d1378d9717b3ae7598.
-
Ролан Гаррос. Рууд с «баранкой» победил Зверева и третий раз вышел в финал турнира Grand Slam
2023-06/1686338442_ruud.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Свитолина снялась с турнира WTA 250 в Нидерландах
Элина начнет травяной сезон на турнире WTA 250 в Бирмингеме Сегодня 18:16 428 0...
-
Сёрбитон (W100). Снигур проиграла «квалифаеру» Викмайер в четвертьфинале
2023-06/1686303805_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua