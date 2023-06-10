Ноттингем. Снигур вышла в финал квалификации, Ястремская проиграла на старте

Больше в Теннис
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Ястремская без шансов вылетела на старте турнира в Ноттингеме
Матч длился всего 1 час 10 минут Сегодня 16:40 118 0 #Даяна Ястремская Источник...
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Четвёртый титул Grand Slam для Иги Швёнтек или дебютный для Каролины Муховой: превью финала на Ролан Гаррос
2023-06/1686375190_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Штутгарт. Орлов сыграет в отборочной сетке
2023-06/1686377811_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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«Это повышает мою уверенность». Каролина Мухова — о том, что никогда не проигрывала соперницам из топ-3 мирового рейтинга
2023-06/1686290148_muchova.jpeg|—>— Я не знала об этом (улыбается)