Штутгарт (ATP 250): Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

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Снегирь победила Бейнс в первом круге квалификации на турнир в Ноттингеме
Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу украинки Сегодня 17:25 151 0 #Дарина...
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Ноттингем. Снигур вышла в финал квалификации, Ястремская проиграла на старте
2023-06/1686405311_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ястремская без шансов вылетела на старте турнира в Ноттингеме
Матч длился всего 1 час 10 минут Сегодня 16:40 118 0 #Даяна Ястремская Источник...
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Четвёртый титул Grand Slam для Иги Швёнтек или дебютный для Каролины Муховой: превью финала на Ролан Гаррос
2023-06/1686375190_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua