Штутгарт. Орлов сыграет в отборочной сетке

Больше в Теннис
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«Это повышает мою уверенность». Каролина Мухова — о том, что никогда не проигрывала соперницам из топ-3 мирового рейтинга
2023-06/1686290148_muchova.jpeg|—>— Я не знала об этом (улыбается)
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Макарска. Байндл не смогла выйти в полуфинал турнира
2023-06/1686317085_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рууд и Джокович вышли в финал Ролан Гаррос
Сегодня 22:54 95 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/23cd7799eb8b79d1378d9717b3ae7598.
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Ролан Гаррос. Рууд с «баранкой» победил Зверева и третий раз вышел в финал турнира Grand Slam
2023-06/1686338442_ruud.jpg|—> Источник: btu.org.ua