Снегирь победила Бейнс в первом круге квалификации на турнир в Ноттингеме

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу украинки 151 #Дарина Снигирь, #Даяна Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Дарья Снигирь (164) победила британку Найкту Бейнс (304) в первом круге квалификации к турниру WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Матч длился 1 час 15 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу украинки.

Украинка не совершила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейкпойнтов.

Rothesay Open — WTA 250 Ноттингем, Великобритания Трава Призовой фонд — $259,303 Квалификация, Первый круг 10 июня

Дарья Снигирь (Украина) — Найкта Бейнс (Великобритания) 6:2, 6:4

Накануне Ястремская без шансов вылетела на старте квалификации в Ноттингеме.

Ранее Свитолина снялась с турнира WTA 250 в Нидерландах.

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