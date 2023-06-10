Теннис
Свентек победила Мухову и выиграла 3-й титул Ролан Гаррос.
Триссетный матч длился 2 часа 49 минут Сегодня 19:23 434 0 #Мухова, #Ига Свёнтек, #Roland Garros-2023
Источник — Чемпион.
Первая ракетка мира Ига Свентек обыграла Каролину Мухову (43) из Чехии в финале Ролан Гаррос.
Трисетный матч длился 2 часа 49 минут и завершился со счетом 6:2, 5:7 , 6:4.
Свентек 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 7 из 11 брейк-пойнтов.
Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Грунт Призовой фонд -19 804 000 евро Финал, 10 июня
Ига Свёнтек (Польша) — Каролина Мухова (Чехия) 6 :2, 5:7, 6:4
Для Швентек это был четвертый финал турниров Grand Slam, на ее счету 4 победы. Она имеет три титула на Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023) и один на US Open (2022).
Мухова впервые вышла в финал турнира Grand Slam.
Напомним, Свентек на пути к финалу преодолела Беатрис Хаддад Майю (14) из Бразилии.
В то же время, Мухова в невероятном триллере переиграла Сабаленко  ;в 1/2 финала Ролан Гаррос.
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