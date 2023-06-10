Свентек победила Мухову и выиграла 3-й титул Ролан Гаррос.

Триссетный матч длился 2 часа 49 минут 434 #Мухова, #Ига Свёнтек, #Roland Garros-2023

Источник — Чемпион.

Первая ракетка мира Ига Свентек обыграла Каролину Мухову (43) из Чехии в финале Ролан Гаррос.

Трисетный матч длился 2 часа 49 минут и завершился со счетом 6:2, 5:7 , 6:4.

Свентек 1 раз подала навылет, допустила 3 ​​двойные ошибки и использовала 7 из 11 брейк-пойнтов.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Грунт Призовой фонд -19 804 000 евро Финал, 10 июня

Ига Свёнтек (Польша) — Каролина Мухова (Чехия) 6 :2, 5:7, 6:4

Для Швентек это был четвертый финал турниров Grand Slam, на ее счету 4 победы. Она имеет три титула на Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023) и один на US Open (2022).

Мухова впервые вышла в финал турнира Grand Slam.

Напомним, Свентек на пути к финалу преодолела Беатрис Хаддад Майю (14) из Бразилии.

В то же время, Мухова в невероятном триллере переиграла Сабаленко ;в 1/2 финала Ролан Гаррос.

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