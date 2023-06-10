Теннис
Свентек после победы на Ролан Гаррос: Я поддерживаю всех украинцев
Первая ракетка мира поддержала украинцев Сегодня 21:44 289 0 #Ига Свентек, #Roland Garros-2023
Источник – Чемпион.
Первая ракетка мира Ига Свентек поддержала украинцев после победы на Ролан Гаррос.
Соответствующее интервью польская теннисистка дала на пресс-конференции.
«Теннисное сообщество должно объединиться и делать все возможное, чтобы российская агрессия прекратилась.
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Я поддерживаю всех украинцев, потому что я знаю, что их положение нелегкое, если бы я была на их месте, я не знаю, смогла бы я играть, честно говоря. Поэтому я очень уважаю их, и хочу сосредоточиться на том, чтобы сделать то, что будет правильно для них»
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