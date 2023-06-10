Свентек после победы на Ролан Гаррос: Я поддерживаю всех украинцев

Первая ракетка мира поддержала украинцев 289 #Ига Свентек, #Roland Garros-2023

Источник – Чемпион.

Первая ракетка мира Ига Свентек поддержала украинцев после победы на Ролан Гаррос.

Соответствующее интервью польская теннисистка дала на пресс-конференции.

«Теннисное сообщество должно объединиться и делать все возможное, чтобы российская агрессия прекратилась.

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Я поддерживаю всех украинцев, потому что я знаю, что их положение нелегкое, если бы я была на их месте, я не знаю, смогла бы я играть, честно говоря. Поэтому я очень уважаю их, и хочу сосредоточиться на том, чтобы сделать то, что будет правильно для них»

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