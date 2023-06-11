Следить

Теннис

Баня-Лука (W15). Есипчук выиграла третий парный турнир ITF в этом году

2023-06/1686425487_itf-7.jpg|—>Баня-Лука (W15). Есипчук выиграла третий парный турнир ITF в этом году
Дарья Есипчук (на фото слева) вместе с теннисисткой из Польша Адой Пестшиньской обыграли в финале турнира румынскую пару Юлия Ионеску/Анастасия Сафта — 6:1, 7:5.

17-летяя Есипчук провела третий парный финал в этом году (и в карьере) и выиграла третий титул, причем все с разными напарницами: в начале мая она победила в шведском Варберге (вместе с Дарьей Лопатецкой), а на прошлой неделе стала чемпионкой в сербской Куршумлия-Бане (вместе с Сюзанной Беднаж из Польши).

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.