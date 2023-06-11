Баня-Лука (W15). Есипчук выиграла третий парный турнир ITF в этом году

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Дарья Есипчук (на фото слева) вместе с теннисисткой из Польша Адой Пестшиньской обыграли в финале турнира румынскую пару Юлия Ионеску/Анастасия Сафта — 6:1, 7:5.

17-летяя Есипчук провела третий парный финал в этом году (и в карьере) и выиграла третий титул, причем все с разными напарницами: в начале мая она победила в шведском Варберге (вместе с Дарьей Лопатецкой), а на прошлой неделе стала чемпионкой в сербской Куршумлия-Бане (вместе с Сюзанной Беднаж из Польши).