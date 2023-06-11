Джокович – Рудд: обзор финала Ролан Гаррос

23-й титул Grand Slam для Джоковича 130 Фото: Getty Images #Новак Джокович, #Рууд, #Roland Garros -2023 Источник — Чемпион.

Сегодня, 11 июня, Новак Джокович (3) победил норвежца Каспера Рууда (4) в финале Ролан Гаррос.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция& Грунт Призовой фонд -19 804 000 евро Финал, 11 июня

Новак Джокович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия) 7 (1):6(1), 6:3, 7:5

Джокович 34-й раз вышел в финал Grand Slam и получил свой 23-й титул.

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