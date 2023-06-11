Теннис
Джокович – Рудд: обзор финала Ролан Гаррос
23-й титул Grand Slam для Джоковича Сегодня 22:17 130 0 Фото: Getty Images #Новак Джокович, #Рууд, #Roland Garros -2023 Источник — Чемпион.
Сегодня, 11 июня, Новак Джокович (3) победил норвежца Каспера Рууда (4) в финале Ролан Гаррос.
Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция& Грунт Призовой фонд -19 804 000 евро Финал, 11 июня
Новак Джокович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия) 7 (1):6(1), 6:3, 7:5
Джокович 34-й раз вышел в финал Grand Slam и получил свой 23-й титул.
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