Джокович выиграл рекордный 23-й Grand Slam в карьере

Джокович стал единоличным рекордсменом мужского тенниса 123

– Чемпион.

Новак Джокович (3) победил норвежца Каспера Рууда (4) в финале Ролан Гаррос.

Об этом сообщает BBC Sport.

Джокович стал единоличным рекордсменом мужского тенниса по этому показателю. Он обошел Рафаэля Надаля (22) и Роджера Федерера (20).

Больше титулов получили только Маргарет Корт (24) и Серена Уильямс (23).

В целом Джокович выиграл 94-й трофей в карьере, сравнявшись с Иваном Лэндлом. Больше наград только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

🏆

That's a record 23 Grand Slams! The most men's Grand Slam titles ever!

Incredible 🐐#BBCTennis #RolandGarros pic.twitter.com/ZQc5AUK4kc

— BBC Sport (@BBCSport) June 11, 2023

Раньше Свентек победила Мухову и выиграла 3-й титул Ролан Гаррос.

< p>✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!