Теннис
Джокович выиграл рекордный 23-й Grand Slam в карьере
Джокович стал единоличным рекордсменом мужского тенниса Сегодня 20:05 123 Фото: Getty Images #Новак Джокович
– Чемпион.
Новак Джокович (3) победил норвежца Каспера Рууда (4) в финале Ролан Гаррос.
Об этом сообщает BBC Sport.
Джокович стал единоличным рекордсменом мужского тенниса по этому показателю. Он обошел Рафаэля Надаля (22) и Роджера Федерера (20).
Больше титулов получили только Маргарет Корт (24) и Серена Уильямс (23).
В целом Джокович выиграл 94-й трофей в карьере, сравнявшись с Иваном Лэндлом. Больше наград только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).
🏆
That's a record 23 Grand Slams! The most men's Grand Slam titles ever!
Incredible 🐐#BBCTennis #RolandGarros pic.twitter.com/ZQc5AUK4kc
— BBC Sport (@BBCSport) June 11, 2023
Раньше Свентек победила Мухову и выиграла 3-й титул Ролан Гаррос.
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