Ига Швёнтек: «Возможно мои матчи не были физически изнурительными, но довольно трудно сохранять концентрацию в течение трех недель»

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— Я испытываю сейчас множество разных эмоций. Это довольно сюрреалистично, все. Матч был очень напряженным, много взлетов и падений. Стрессовые моменты и возвращения. Сейчас я очень рада, что в конце я смогла быть твердой в этих нескольких последних геймах и закончить матч в свою пользу. Каролина играла очень хорошо. Это был большой вызов и я счастлива и очень горжусь собой, что справилась.

Довольно сложно сравнивать этот титул с двумя предыдущими. В прошлом году это было как подтверждение того, что в 2020 году победа не была случайной. В этом году, конечно, было немного сложнее с точки зрения наличия травм и давления, а также возвращения на этот турнир в качестве действующего чемпиона — сейчас я чувствую, что это немного другое.

Мне нужно было справиться с этим и я очень рада, что мне удалось это сделать. Мне очень помогла Дарья [Абрамович, психолог], потому что, эти последние три недели были нелегкими. Да вся моя команда, Мацей заботился о моем здоровье и помогал справиться с небольшими травмами, которые случались. Мы знаем, что в спорте такое происходит, но именно благодаря ему я смогла участвовать в соревнованиях, как после Индиан-Уэллс, где я очень быстро восстановилась, так и после Рима.

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