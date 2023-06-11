Каролина Мухова: «Я чувствовала, что в третьем сете разница была не такой большой — у нас обеих были шансы, но я не использовала их так хорошо, как она»

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— Немного горькие ощущения сейчас, потому что я чувствовала, что это был очень близкий матч. Но в целом, я хочу сказать, что назвать себя финалисткой турнира Большого Шлема — это потрясающее достижение, и, конечно, большая мотивация для меня, чтобы работать и в будущем снова получить шанс сыграть за эти большие титулы.

Сегодня я не сильно нервничала на корте. Старалась быть сосредоточенной. Я знала, что играю на большой результат, но я не позволяла себе об этом думать. Так что, я просто старалась играть так, как всегда. Конечно, я знала, что это финал, но я не очень нервничала на корте.

— Как вы думаете, что в конечном итоге стало решающим фактором в этом матче?

— Думаю вы могли увидеть разницу в первые полтора сета. Я чувствовала, что была немного медлительной, а Ига, очевидно, что она обычно так здорово начинает матчи. Когда она в ударе, трудно ворваться в игру. Но я пыталась продолжать менять ритм и выбивать ее из ритма, а затем во втором сете, благодаря брейку, который мне удалось сделать, я немного ожила. Я чувствовала, что в третьем сете разница была не такой большой. У нас обеих были шансы, но я не использовала их так хорошо, как она.

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