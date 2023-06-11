Ноттингем. Снигур не смогла пробиться в основную сетку

Больше в Теннис
-
Джокович выиграл рекордный 23-й Grand Slam в карьере
Джокович стал единоличным рекордсменом мужского тенниса Сегодня 20:05 123
-
Ига Швёнтек: «Я подумала, что если я буду лучше играть в теннис, то больше людей услышат тот месседж, какой я хочу донести»
2023-06/1686489117_swiatek.jpeg|—>— В начале войны я сама не знала, как буду на нее реагировать.
-
Ролан Гаррос. Се Шувэй и Ван Синьюй победили в парном разряде
2023-06/1686490606_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Ига Швёнтек: «Возможно мои матчи не были физически изнурительными, но довольно трудно сохранять концентрацию в течение трех недель»
2023-06/1686472296_swiatek.jpeg|—>— Я испытываю сейчас множество разных эмоций.