Ролан Гаррос. Додиг и Краичек стали чемпионами парного турнира

Больше в Теннис
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Тренер Цуренко — о Шевченко, который сидел на матче рядом с Джоковичем: Сейчас у меня два объяснения
Вчера 16:03 3192 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/92b6c428139a758e98b8ea7758b038dd.
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Каролина Мухова: «Я чувствовала, что в третьем сете разница была не такой большой — у нас обеих были шансы, но я не использовала их так хорошо, как она»
2023-06/1686429263_muchova.jpeg|—>— Немного горькие ощущения сейчас, потому что я чувствовала, что это был очень близкий...
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Свентек после победы на Ролан Гаррос: Я поддерживаю всех украинцев
Первая ракетка мира поддержала украинцев Сегодня 21:44 289 0 #Ига Свентек, #Roland Garros-2023 Источник...
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Ястремская проиграла на старте травяного турнира в Ноттингеме
Даяна в двух сетах уступила колумбийке.