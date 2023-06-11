Ролан Гаррос. Се Шувэй и Ван Синьюй победили в парном разряде

Больше в Теннис
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Ига Швёнтек: «Возможно мои матчи не были физически изнурительными, но довольно трудно сохранять концентрацию в течение трех недель»
2023-06/1686472296_swiatek.jpeg|—>— Я испытываю сейчас множество разных эмоций.
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Баня-Лука (W15). Есипчук выиграла третий парный турнир ITF в этом году
2023-06/1686425487_itf-7.jpg|—>Дарья Есипчук (на фото слева) вместе с теннисисткой из Польша Адой Пестшиньской обыграли в...
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Тренер Цуренко: Гутцайт готов только рассказывать, что все спортсмены козли, надо бойкотировать – тогда ему ничего не нужно делать
Тренер оценил работу Министерства и НОК Вчера 15:09 622 1 #Вадим Гутцайт Источник —...
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Ролан Гаррос. Додиг и Краичек стали чемпионами парного турнира
2023-06/1686426907_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua