Тренер Цуренко: Гутцайт готов только рассказывать, что все спортсмены козли, надо бойкотировать – тогда ему ничего не нужно делать

Тренер оценил работу Министерства и НОК 622 #Вадим Гутцайт

Источник — Чемпион.

Работа Министерства и НОК в вопросе противодействия российской пропаганде и в отстранении, полной блокировке российского и белорусского спорта на мировой арене не выдерживает никакой оценки.

Об этом заявил украинский тренер Никита Власов, работающий с Лесей Цуренко.

«Готов Министр спорта готов активно бороться за украинский спорт и выступать за отстранение спортсменов из Беларуси и России от любых спортивных соревнований? А я не знаю, это вопрос к Вадику (Гутцайта — прим.). Но мне кажется, что Вадик готов только рассказывать, что все спортсмены козлы, что они не должны выступать, что мы должны бойкотировать – и тогда Вадику ничего не нужно делать. Представитель НОК готов к таким активным действиям? Но это тот же наш мальчик. Знаешь, он молодец – смог одной пятой точкой сесть на два стульчика. Но жести, если бы он еще и продуктивно работал – это не было бы вопросом. А так типа – алло, что происходит? Это я еще молчу о его связях с фехтовальщицами, с которыми он выигрывал золото Олимпиады в команде. Которые также остались в фехтовании в России. О том, как Вадик судил финальное сражение дочери президента Федерации фехтования России на Олимпиаде, Вадик был судьей. Она выиграла, конечно. Короче, есть вопросы, на самом деле очень много вопросов к Вадику. Работа Министерства и НОК в вопросе противодействия российской пропаганде и в отстранении, полном блокировании российского и белорусского спорта на мировой арене – их работа не выдерживает никакой оценки. Никакой просто», — сказал Власов.

Раньше Баюл раскритиковала Гутцайта после решения о частичном бойкоте Олимпиады-2024 для украинцев. /p>