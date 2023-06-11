Тренер Цуренко — о Шевченко, который сидел на матче рядом с Джоковичем: Сейчас у меня два объяснения

3192 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/92b6c428139a758e98b8ea7758b038dd.jpg» /> #Андрей Шевченко

Источник — Чемпион.

Украинский легендарный футболист Андрей Шевченко не должен садиться рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

О это заявил украинский тренер Никита Власов, работающий с Лесей Цуренко.

«Шевченко прекрасно образован в теннисе, он сам у него играет, ему очень нравится. Он знает всех наших теннисистов и теннисисток.

Он лично знаком с Элиной, с Лесей, с Мартой. Пол года тому назад Элина благотворительный вечер в Монако, и Шева там был. Они все прекрасно друг друга знают.

Шева и на Уимблдон приходил, когда играл в Челси неоднократно. Многих теннисистов он лично знает.

Случай с Джоковичем? Чувак, отец которого топит за Россию. Плюс мы понимаем, что в Сербии очень большое количество людей типа типа «Россия», не исключая президента.

Джокович в очень хороших отношениях с президентом Сербии, это тоже факт и правда. И ты садишься с ним рядом с чем? Ну я не знаю. Кто-то говорит, может, он просто дипломатически пытается Джоковича перетащить на нашу сторону. Если бы я увидел, что Джокович каких-то денег сбросил на UNITED24, пару лямов, то я бы сказал, что понимаю почему.

И эти деньги спасли бы чью-то жизнь, дом . Я бы понял почему.

Но сейчас я имею два объяснения — или «ну так произошло», а второе — ну просто ты дебил, и все», — сказал Власов.