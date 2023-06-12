Братислава. Марченко и Сачко пробились в основную сетку турнира

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Марченко пробился в финал отбора турнира в Словакии
Илья Марченко успешно начали выступления в квалификации турнира Сегодня 18:53 186 0 #Илья Марченко...
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Марченко пробился в основу турнира в Словакии
Марченко сыграет в основной сетке турнира Сегодня 19:43 133 0 Фото — gettyimages #Илья...
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Сколько очков предстоит защищать украинским теннисистам в июне
2022-10/1665667808_wta.jpg|—>Календарь на июнь 12/06 — 18/06 | Ноттингем (WTA 250) 19/06 — 25/06 |...
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Рейтинг ATP. Джокович вернулся на первое место, Надаль впервые за 20 лет находится вне топ-100
2023-06/1686570507_atp.jpg|—>Чемпион Ролан Гаррос Новак Джокович поднялся на две позиции в рейтинге и начал 388-ю...