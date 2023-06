Джокович стал старейшим чемпионом Ролан Гаррос в истории

22 мая Джоковичу исполнилось 36 лет 272 #Новак Джокович

Источник — Чемпион.

Сербский теннисист Новак Джокович (1) стал старейшим чемпионом Ролан Гаррос в истории Открытой эры.

Об этом сообщает ESPN India

22 мая Джоковичу исполнилось 36 лет. Он побил рекорд Рафаэля Надаля на 18 дней. Лишь два игрока выигрывали Grand Slam в старшем возрасте: Роджер Федерер получил титул на Australian Open-2018 в 36 лет и 5 месяцев, Кен Роузуолл выиграл Australian Open-1972 в 37 лет и 2 месяца.

Novak Djokovic, 36, and unstopabble 🐐 is 18 days old than Rafael Nadal, who reached the French Open final last year pic.twitter.com/RKW6u5gqU0

— ESPN India (@ESPNIndia) June 9, 2023