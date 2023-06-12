Джокович в 3 сетах обыграл Рууда в Ролан Гаррос.

23-й титул Grand Slam для Джоковича 391 Фото: Getty Images #Roland Garros, #Новак Джокович, #Руд

Источник – Чемпион.

Сегодня, 11 июня, Новак Джокович (3) победил норвежца Каспера Рууда (4) в финале Ролан Гаррос.

Матч длился 3 часа 16 минут и завершился со счетом 7(1) :6(1), 6:3, 7:5 в пользу серба.

Джокович выполнил 11 эйсов, допустил лишь 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейкпойнтов.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Грунт& Призовой фонд -19 804 000 евро Финал, 11 июня

Новак Джокович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия) 7 (1):6(1), 6:3, 7:5

Джокович 34-й раз вышел в финал Grand Slam и завоевал свой 23-й титул.

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