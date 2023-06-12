Теннис
Лион. Кравченко и Ваншельбойм одержали победы в первом круге квалификации
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Источник: btu.org.ua
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