Теннис
Марченко пробился в финал отбора турнира в Словакии
Илья Марченко успешно начали выступления в квалификации турнира Сегодня 18:53 186 0 #Илья Марченко
Источник — Чемпион .
Украинский теннисист Илья Марченко (345) обыграл словенца Блажа Рола на старте квалификации турнира ATP Challenger в Братиславе.
Матч длился 2 часа и 29 минут и завершился со счетом 4:6, 7:5, 6:3. Марченко трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 4 из 15 брейк-пойнтов.
ATP Challenger — Братислава (Словакия) Квалификация, Полуфинал 12 июня
Илья Марченко (Украина) — Блаж Рола (Словения) 4:6, 7:5, 6:3
Раньше Джокович в трех сетах обыграл Рууда в финале Roland Garros.