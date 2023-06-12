Марченко пробился в финал отбора турнира в Словакии

Илья Марченко успешно начали выступления в квалификации турнира 186 #Илья Марченко

Источник — Чемпион .

Украинский теннисист Илья Марченко (345) обыграл словенца Блажа Рола на старте квалификации турнира ATP Challenger в Братиславе.

Матч длился 2 часа и 29 минут и завершился со счетом 4:6, 7:5, 6:3. Марченко трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 4 из 15 брейк-пойнтов.

ATP Challenger — Братислава (Словакия) Квалификация, Полуфинал 12 июня

Илья Марченко (Украина) — Блаж Рола (Словения) 4:6, 7:5, 6:3

Раньше Джокович в трех сетах обыграл Рууда в финале Roland Garros.