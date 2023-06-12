Теннис
Марченко пробился в основу турнира в Словакии
Марченко сыграет в основной сетке турнира Сегодня 19:43 133 0 Фото — gettyimages #Илья Марченко
Источник — Чемпион.
Украинский теннисист Илья Марченко (345) обыграл бразильца Даниэла Да Силву (420) в финале квалификации турнира ATP Challenger в Братиславе. Матч длился 1 час и 51 минуту и завершился с счетом 6:4, 7:6 (8).
Марченко 6 раз подал навылет и использовал 2 из 3 брейк-пойнтов.
ATP Challenger — Братислава (Словакия) Грунт Квалификация, Финал 12 июня
Илья Марченко (Украина) — Даниэл Да Силва (Бразилия) 6:4, 7:6 (8)
Напомним , в полуфинале отбора Марченко обыграл словенца Блажа Рола.
Раньше Джокович в трех сетах переиграл Рууда в финале Roland Garros.