Марченко пробился в основу турнира в Словакии

Марченко сыграет в основной сетке турнира 133 Фото — gettyimages #Илья Марченко

Источник — Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко (345) обыграл бразильца Даниэла Да Силву (420) в финале квалификации турнира ATP Challenger в Братиславе. Матч длился 1 час и 51 минуту и ​​завершился с счетом 6:4, 7:6 (8).

Марченко 6 раз подал навылет и использовал 2 из 3 брейк-пойнтов.

ATP Challenger — Братислава (Словакия) Грунт Квалификация, Финал 12 июня

Илья Марченко (Украина) — Даниэл Да Силва (Бразилия) 6:4, 7:6 (8)

Напомним , в полуфинале отбора Марченко обыграл словенца Блажа Рола.

Раньше Джокович в трех сетах переиграл Рууда в финале Roland Garros.