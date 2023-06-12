Рейтинг ATP: Джокович – снова первая ракетка мира

ATP обновил рейтинг теннисистов 56210 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых, #Виталий Сачко

Источник — Чемп.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Победитель Ролан Гаррос Новак Джокович возглавил рейтинг, Карлос Алькарас опустился на вторую строчку, а тройку замыкает представитель террористической страны Даниило Медведев вторым.

Первая ракетка Украины Алексей Крутых поднялся на 182-ю позицию.

Рейтинг ATP 12 октября мая 1. (3) Новак Джокович (Сербия) — 7595 2. (1) Карлос Алькарас (Испания) — 7175 3. (2) Даниил Медведев — 6100 4. (4) Каспер Рууд (Норвегия) — 4960 5. (5) Стефанос Циципас (Греция) — 4920 6. (6) Хольгер Руне (Дания) — 437 7) Андрей Рублев – 4000 8. (8) Тейлор Фриц (США) – 3515 9. (9) Янник Зиннер (Италия) – 3300 10. (11) Карен Хачанов – 3125… 182. (185) Алексей Крутых (Украина) – 320 266. (275) Виталий Сачко (Украина) – 205 345. (356) Илья Марченко (Украина) – 138 406. (391) Александр Овчаренко (Украина) – 108 416. (370) Владислав Орлов (Украина) — 105

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