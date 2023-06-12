Рейтинг ATP. Джокович вернулся на первое место, Надаль впервые за 20 лет находится вне топ-100

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Чемпион Ролан Гаррос Новак Джокович поднялся на две позиции в рейтинге и начал 388-ю неделю в статусе первой ракетки мира, что является самым высоким показателем в мужском теннисе.

Рафаэль Надаль, который был вынужден сняться с турнира в Париже, где в прошлом году выиграл титул, опустился на 136-е место и впервые с апреля 2003 года покинул топ-100 рейтинга. Недавно испанец перенёс артроскопическую операцию.

Топ-10 рейтинга по итогам Ролан Гаррос:

1 (+2). Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков

2 (-1). Карлос Алькарас (Испания) — 7175 очков

3 (-1). Даниил Медведев (-) — 6100 очков

4 (=). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960 очков

5 (=). Стефанос Циципас (Греция) — 4920 очков

6 (=). Хольгер Руне (Дания) — 4375 очков

7 (=). Андрей Рублёв (-) — 4000 очков

8 (=). Тэйлор Фритц (США) — 3515 очков

9 (=). Янник Синнер (Италия) — 3300 очков

10 (+1). Карен Хачанов (-) — 3125 очков

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Чемпионская гонка ATP Finals:

1 (=). Новак Джокович (Сербия) — 4745 очков

2 (=). Даниил Медведев (-) — 4310 очков

3 (=). Карлос Алькарас (Испания) — 4175 очков

4 (=). Стефанос Циципас (Греция) — 2950 очков

5 (=). Хольгер Руне (Дания) — 2485 очков

6 (=). Янник Синнер (Италия) — 2320 очков

7 (=). Андрей Рублёв (-) — 2305 очков

8 (=). Каспер Рууд (Норвегия) — 2205 очков

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9 (=). Тэйлор Фритц (США) — 2005 очков

10 (=). Карен Хачанов (-) — 1900 очков

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Личные рекорды теннисистов из топ-100:

16. Томми Пол (+1)

17. Лоренцо Музетти (+1)

20. Франсиско Серундоло (+3)

24. Ян-Леннард Штруфф (+4)

27. Ёсихито Нисиока (+6)

30. Николас Ярри (+5)

32. Томас Мартин Этчеверри (+17)

53. Янник Ганфманн (+12)

56. Чжан Чжичжэнь (+15)

61. Хуан Пабло Варильяс (+33)

63. Макс Пёрселл (+5)

69. Люка ван Аш (+13)

72. Маттео Арнальди (+34)

74. Кристофер О’Коннелл (+3)

81. Себастьян Офнер (+37) — дебют в топ-100

91. Александар Вукич (+6)