Теннис
Рейтинг ATP. Джокович вернулся на первое место, Надаль впервые за 20 лет находится вне топ-100
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Чемпион Ролан Гаррос Новак Джокович поднялся на две позиции в рейтинге и начал 388-ю неделю в статусе первой ракетки мира, что является самым высоким показателем в мужском теннисе.
Рафаэль Надаль, который был вынужден сняться с турнира в Париже, где в прошлом году выиграл титул, опустился на 136-е место и впервые с апреля 2003 года покинул топ-100 рейтинга. Недавно испанец перенёс артроскопическую операцию.
Топ-10 рейтинга по итогам Ролан Гаррос:
1 (+2). Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков
2 (-1). Карлос Алькарас (Испания) — 7175 очков
3 (-1). Даниил Медведев (-) — 6100 очков
4 (=). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960 очков
5 (=). Стефанос Циципас (Греция) — 4920 очков
6 (=). Хольгер Руне (Дания) — 4375 очков
7 (=). Андрей Рублёв (-) — 4000 очков
8 (=). Тэйлор Фритц (США) — 3515 очков
9 (=). Янник Синнер (Италия) — 3300 очков
10 (+1). Карен Хачанов (-) — 3125 очков
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Чемпионская гонка ATP Finals:
1 (=). Новак Джокович (Сербия) — 4745 очков
2 (=). Даниил Медведев (-) — 4310 очков
3 (=). Карлос Алькарас (Испания) — 4175 очков
4 (=). Стефанос Циципас (Греция) — 2950 очков
5 (=). Хольгер Руне (Дания) — 2485 очков
6 (=). Янник Синнер (Италия) — 2320 очков
7 (=). Андрей Рублёв (-) — 2305 очков
8 (=). Каспер Рууд (Норвегия) — 2205 очков
…
9 (=). Тэйлор Фритц (США) — 2005 очков
10 (=). Карен Хачанов (-) — 1900 очков
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Личные рекорды теннисистов из топ-100:
16. Томми Пол (+1)
17. Лоренцо Музетти (+1)
20. Франсиско Серундоло (+3)
24. Ян-Леннард Штруфф (+4)
27. Ёсихито Нисиока (+6)
30. Николас Ярри (+5)
32. Томас Мартин Этчеверри (+17)
53. Янник Ганфманн (+12)
56. Чжан Чжичжэнь (+15)
61. Хуан Пабло Варильяс (+33)
63. Макс Пёрселл (+5)
69. Люка ван Аш (+13)
72. Маттео Арнальди (+34)
74. Кристофер О’Коннелл (+3)
81. Себастьян Офнер (+37) — дебют в топ-100
91. Александар Вукич (+6)