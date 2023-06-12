Рейтинг ATP. Крутых, Сачко и Марченко улучшают свои позиции, Ваншельбойм и Брайнин обновляют личные рекорды

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Первой ракеткой Украины остается Алексей Крутых, который на этой неделе поднялся на три строчки и занимает 182-е место в мировой классификации.

Виталий Сачко улучшил свои позиции, поднявшись на 266-е место (+9), а Илья Марченко начинает новую неделю на 345-й позиции (+11).

Эрик Ваншельбойм и Александр Брайнин обновили личные достижения, занимая 426-е (+9) и 770-е (+17) места соответственно.

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В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который занимает 85-е место (+7). Владислав Манафов опустился на 107-ю строчку (-4), а Олег Приходько занимает 136-ю позицию (-7).