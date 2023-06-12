Рейтинг WTA. Швёнтек остаётся первой ракеткой мира, Аддад Мая дебютировала в топ-10

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Ига Швёнтек начала 63-ю неделю в качестве лидера женского тенниса. Полька не покидает вершину рейтинга с начала апреля прошлого года, когда впервые поднялась на первое место.

Новую игровую неделю с персональными рекордами начали: Елена Рыбакина (поднялась на третью строчку), Беатрис Аддад Мая (дебютировала в топ-10) и Каролина Мухова (вернулась в топ-20).

Топ-10 рейтинга по итогам Ролан Гаррос:

1. Ига Швёнтек (Польша) — 8940 очков

2. Арина Соболенко (-) — 8012 очка

3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090 очков

4. Каролин Гарсия (Франция) — 5025 очков

5. Джессика Пегула (США) — 4905 очков

6. Онс Жабер (Тунис) — 3961 очко

7. Коко Гауфф (США) — 3435 очков

8. Мария Саккари (Греция) — 3272 очка

9. Петра Квитова (Чехия) — 3102 очка

10. Беатрис Аддад Мая (Бразилия) — 2910 очков

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Чемпионская гонка WTA Finals:

1 (=). Арина Соболенко (-) — 5620 очков

2 (+1). Ига Швёнтек (Польша) — 5145 очков

3 (-1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4406 очков

4 (=). Джессика Пегула (США) — 2445 очков

5 (+19). Каролина Мухова (Чехия) — 2140 очков

6 (+3). Коко Гауфф (США) — 1865 очков

7 (-2). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1800 очков

8 (-2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1741 очко

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9 (+12). Беатрис Аддад Мая (Бразилия) — 1686 очков

10 (-3). Петра Квитова (Чехия) — 1645 очков

Личные рекорды теннисисток из топ-100:

3. Елена Рыбакина (+1)

10. Беатрис Аддад Мая (+4)

16. Каролина Мухова (+27)

22. Анастасия Потапова (+3)

27. Бернарда Пера (+9)

35. Марта Костюк (+4)

40. Маяр Шериф (+14)

41. Элизабетта Коччаретто (+3)

42. Жасмин Паолини (+11)

43. Алиша Паркс (+2)

46. Анна Блинкова (+10)

56. Юлия Грабгер (+5)

57. Пэйтон Стёрнс (+12)

65. Камилла Рахимова (+17)

68. Эмма Наварро (+7)

77. Магдалена Френх (+11)

80. Элина Аванесян (+54)