Теннис
Рейтинг WTA. Швёнтек остаётся первой ракеткой мира, Аддад Мая дебютировала в топ-10
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Ига Швёнтек начала 63-ю неделю в качестве лидера женского тенниса. Полька не покидает вершину рейтинга с начала апреля прошлого года, когда впервые поднялась на первое место.
Новую игровую неделю с персональными рекордами начали: Елена Рыбакина (поднялась на третью строчку), Беатрис Аддад Мая (дебютировала в топ-10) и Каролина Мухова (вернулась в топ-20).
Топ-10 рейтинга по итогам Ролан Гаррос:
1. Ига Швёнтек (Польша) — 8940 очков
2. Арина Соболенко (-) — 8012 очка
3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090 очков
4. Каролин Гарсия (Франция) — 5025 очков
5. Джессика Пегула (США) — 4905 очков
6. Онс Жабер (Тунис) — 3961 очко
7. Коко Гауфф (США) — 3435 очков
8. Мария Саккари (Греция) — 3272 очка
9. Петра Квитова (Чехия) — 3102 очка
10. Беатрис Аддад Мая (Бразилия) — 2910 очков
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Чемпионская гонка WTA Finals:
1 (=). Арина Соболенко (-) — 5620 очков
2 (+1). Ига Швёнтек (Польша) — 5145 очков
3 (-1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4406 очков
4 (=). Джессика Пегула (США) — 2445 очков
5 (+19). Каролина Мухова (Чехия) — 2140 очков
6 (+3). Коко Гауфф (США) — 1865 очков
7 (-2). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1800 очков
8 (-2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1741 очко
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9 (+12). Беатрис Аддад Мая (Бразилия) — 1686 очков
10 (-3). Петра Квитова (Чехия) — 1645 очков
Личные рекорды теннисисток из топ-100:
3. Елена Рыбакина (+1)
10. Беатрис Аддад Мая (+4)
16. Каролина Мухова (+27)
22. Анастасия Потапова (+3)
27. Бернарда Пера (+9)
35. Марта Костюк (+4)
40. Маяр Шериф (+14)
41. Элизабетта Коччаретто (+3)
42. Жасмин Паолини (+11)
43. Алиша Паркс (+2)
46. Анна Блинкова (+10)
56. Юлия Грабгер (+5)
57. Пэйтон Стёрнс (+12)
65. Камилла Рахимова (+17)
68. Эмма Наварро (+7)
77. Магдалена Френх (+11)
80. Элина Аванесян (+54)