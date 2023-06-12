Сербитон. Энди Маррей выиграл титул на «челленджере» и установил возрастной рекорд

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Джокович в 3 сетах обыграл Рууда в Ролан Гаррос.
23-й титул Grand Slam для Джоковича Вчера 19:28 391 0 Фото: Getty Images #Roland...
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Джокович – Рудд: обзор финала Ролан Гаррос
23-й титул Grand Slam для Джоковича Сегодня 22:17 130 0 Фото: Getty Images #Новак...
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Ноттингем. Снигур не смогла пробиться в основную сетку
2023-06/1686504231_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Джокович выиграл рекордный 23-й Grand Slam в карьере
Джокович стал единоличным рекордсменом мужского тенниса Сегодня 20:05 123