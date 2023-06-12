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Теннис

Штутгарт. Сонего разгромил действующего чемпиона турнира Берреттини, Музетти и Гаске прошли во второй круг

2023-06/1686600543_sonego-1.jpg|—>Штутгарт. Сонего разгромил действующего чемпиона турнира Берреттини, Музетти и Гаске прошли во второй круг

Источник: btu.org.ua

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