Теннис
Сколько очков предстоит защищать украинским теннисистам в июне
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Календарь на июнь
12/06 — 18/06 | Ноттингем (WTA 250)
19/06 — 25/06 | Бирмингем (WTA 250)
26/06 — 02/07 | Истборн (WTA 500)
Очки, которые будут списаны в июне: 100
Истборн (WTA 500) — 100
2. Марта Костюк — текущий рейтинг №35 (1225 очков)
Календарь на июнь
19/06 — 25/06 | Бирмингем (WTA 250)
Очки, которые будут списаны в июне: 55
Истборн (WTA 500) — 55
3. Леся Цуренко — текущий рейтинг №45 (1085 очков)
Календарь на июнь
12/06 — 18/06 | Ноттингем (WTA 250)
Очки, которые будут списаны в июне: 143
Бирмингем (WTA 250) — 18
Истборн (WTA 500) — 125
4. Элина Свитолина — текущий рейтинг №73 (797 очков)
Календарь на июнь
19/06 — 25/06 | Бирмингем (WTA 250)
Очки, которые будут списаны в июне: —
5. Катерина Байндл — текущий рейтинг №83 (762 очков)
Календарь на июнь
12/06 — 18/06 | Валенсия (WTA 125)
Очки, которые будут списаны в июне: 29
Гаиба (WTA 125) — 29
6. Даяна Ястремская — текущий рейтинг №135 (510 очков)
Календарь на июнь
12/06 — 18/06 | Ноттингем (WTA 250)
26/06 — 02/07 | Wimbledon (Grand Slam / квалификация)
Очки, которые будут списаны в июне: 60
Бирмингем (WTA 250) — 60
7. Дарья Снигур — текущий рейтинг №157 (433 очка)
Календарь на июнь
12/06 — 18/06 | Ноттингем (WTA 250)
19/06 — 25/06 | Илкли (ITF W100)
26/06 — 02/07 | Wimbledon (Grand Slam / квалификация)
Очки, которые будут списаны в июне: 25
Илкли (ITF) — 25
8. Катарина Завацкая — текущий рейтинг №187 (379 очков)
Календарь на июнь
26/06 — 02/07 | Wimbledon (Grand Slam / квалификация)
Очки, которые будут списаны в июне: 15
Бостад (WTA 125) — 15
9. Катерина Володько — текущий рейтинг №299 (216 очков)
Календарь на июнь
12/06 — 18/06 | Мадрид (ITF W60)
19/06 — 25/06 | Таусте (ITF W25)
26/06 — 02/07 | Пальма-дель-Рио (ITF W40)
Очки, которые будут списаны в июне: —
10. Юлия Стародубцева — текущий рейтинг №385 (141 очко)
Календарь на июнь
12/06 — 18/06 | Самтер (ITF W60)
19/06 — 25/06 | Санто-Доминго (ITF W25)
26/06 — 02/07 | Санто-Доминго (ITF W25)
Очки, которые будут списаны в июне: —
11. Анастасия Соболева — текущий рейтинг №463 (103 очка)
Календарь на июнь
19/06 — 25/06 | Истад (ITF W40)
26/06 — 02/07 | Периге (ITF W25)
Очки, которые будут списаны в июне: —
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