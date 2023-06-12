Сколько очков предстоит защищать украинским теннисистам в июне

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Календарь на июнь

12/06 — 18/06 | Ноттингем (WTA 250)

19/06 — 25/06 | Бирмингем (WTA 250)

26/06 — 02/07 | Истборн (WTA 500)

Очки, которые будут списаны в июне: 100

Истборн (WTA 500) — 100

2. Марта Костюк — текущий рейтинг №35 (1225 очков)



Календарь на июнь

19/06 — 25/06 | Бирмингем (WTA 250)

Очки, которые будут списаны в июне: 55

Истборн (WTA 500) — 55

3. Леся Цуренко — текущий рейтинг №45 (1085 очков)



Календарь на июнь

12/06 — 18/06 | Ноттингем (WTA 250)

Очки, которые будут списаны в июне: 143

Бирмингем (WTA 250) — 18

Истборн (WTA 500) — 125

4. Элина Свитолина — текущий рейтинг №73 (797 очков)



Календарь на июнь

19/06 — 25/06 | Бирмингем (WTA 250)

Очки, которые будут списаны в июне: —

5. Катерина Байндл — текущий рейтинг №83 (762 очков)



Календарь на июнь

12/06 — 18/06 | Валенсия (WTA 125)

Очки, которые будут списаны в июне: 29

Гаиба (WTA 125) — 29

6. Даяна Ястремская — текущий рейтинг №135 (510 очков)



Календарь на июнь

12/06 — 18/06 | Ноттингем (WTA 250)

26/06 — 02/07 | Wimbledon (Grand Slam / квалификация)

Очки, которые будут списаны в июне: 60

Бирмингем (WTA 250) — 60

7. Дарья Снигур — текущий рейтинг №157 (433 очка)



Календарь на июнь

12/06 — 18/06 | Ноттингем (WTA 250)

19/06 — 25/06 | Илкли (ITF W100)

26/06 — 02/07 | Wimbledon (Grand Slam / квалификация)

Очки, которые будут списаны в июне: 25

Илкли (ITF) — 25

8. Катарина Завацкая — текущий рейтинг №187 (379 очков)



Календарь на июнь

26/06 — 02/07 | Wimbledon (Grand Slam / квалификация)

Очки, которые будут списаны в июне: 15

Бостад (WTA 125) — 15

9. Катерина Володько — текущий рейтинг №299 (216 очков)



Календарь на июнь

12/06 — 18/06 | Мадрид (ITF W60)

19/06 — 25/06 | Таусте (ITF W25)

26/06 — 02/07 | Пальма-дель-Рио (ITF W40)

Очки, которые будут списаны в июне: —

10. Юлия Стародубцева — текущий рейтинг №385 (141 очко)



Календарь на июнь

12/06 — 18/06 | Самтер (ITF W60)

19/06 — 25/06 | Санто-Доминго (ITF W25)

26/06 — 02/07 | Санто-Доминго (ITF W25)

Очки, которые будут списаны в июне: —

11. Анастасия Соболева — текущий рейтинг №463 (103 очка)



Календарь на июнь

19/06 — 25/06 | Истад (ITF W40)

26/06 — 02/07 | Периге (ITF W25)

Очки, которые будут списаны в июне: —

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