Братислава. Сачко обыграл восьмого сеяного в первом круге

Больше в Теннис
-
Цуренко снялась с турнира WTA в Ноттингеме
Украинка не успела восстановиться от травмы Сегодня 14:25 358 0 Фото — gettyimages #Леся...
-
Байндл снялась с турнира WTA 125 в Валенсии
Украинка не сыграет на турнире в Валенсии Сегодня 15:24 165 0 #Екатерина Байндл Источник...
-
Надаль впервые за 20 лет покинул топ-100 мирового рейтинга
Пропустив Ролан Гаррос, испанец потерял более 120 позиций.
-
Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 13 июня
2023-06/1685812512_tsurenko.jpeg|—>>>> Источник: btu.org.ua