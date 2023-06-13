Теннис
Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме
Украинская теннисистка решила поберечь здоровье Сегодня 22:09 131 0 Фото Getty Images #Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№45 WTA) снялась с травяного турнира серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания) из-за вируса, который она подхватила на Ролан Гаррос и помешавший доиграть поединок четвертого круга против Иги Свентек.
Об этом заявила сама украинка.
«Решила поберечь здоровье, поскольку еще не готова на сто процентов. Нужно еще несколько дней, чтобы окончательно восстановиться», — сказала Цуренко.