Цуренко снялась с турнира WTA в Ноттингеме

Украинка не успела восстановиться от травмы 358 Фото — gettyimages #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (45) не выступит на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме.

Об этом сообщает Ukrainian Tennis.

Украинка снялась с турнира в преддверии матча против Беатрис Хаддад Маи (10) из Бразилии.

Цуренко в основе заменит еще одна представительница Украины Дарья Снигирь, получившая статус «лаки лузера». Матч был запланирован на сегодня.

Напомним, Цуренко не доиграла матч 1/8 финала Ролан Гаррос против Иги Свентек из-за проблем со здоровьем.