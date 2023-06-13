Теннис
Цуренко снялась с турнира WTA в Ноттингеме
Украинка не успела восстановиться от травмы Сегодня 14:25 358 0 Фото — gettyimages #Леся Цуренко
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Леся Цуренко (45) не выступит на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме.
Об этом сообщает Ukrainian Tennis.
Украинка снялась с турнира в преддверии матча против Беатрис Хаддад Маи (10) из Бразилии.
Цуренко в основе заменит еще одна представительница Украины Дарья Снигирь, получившая статус «лаки лузера». Матч был запланирован на сегодня.
Напомним, Цуренко не доиграла матч 1/8 финала Ролан Гаррос против Иги Свентек из-за проблем со здоровьем.