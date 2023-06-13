Надаль впервые за 20 лет покинул топ-100 мирового рейтинга

Пропустив Ролан Гаррос, испанец потерял более 120 позиций. 145 Фото — gettyimages #Рафаэль Надаль

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль из Испании потерпел наибольшее падение в рейтинге ATP.

В дальнейшем находится вне тенниса уже в течение пяти месяцев. Свой последний матч испанец провел 18 января, когда вылетел от американца Макензи Макдональда во втором раунде Открытого чемпионата Австралии (0:3).

В начале июня Надаль должен защищать титул действующего чемпиона Ролан Гаррос. Но не сыграл в Париже из-за травмы, которая до сих пор покидает теннисиста вне соревнований.

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В дальнейшем пропустил Открытый чемпионат Франции впервые за 19 лет. После снятия 2000 очков испанец опустился с 15-й строчки рейтинга ATP на 136.

2023 год Надаль начал в статусе второй ракетки мира. Весь предыдущий сезон он продержался в топ-6. В последний раз он был седьмым в апреле 2017 года, а за пределы топ-10 до сих пор не вылетал с 2005 года.

Раньше Джокович в трех сетах переиграл Рууда в финале Roland Garros.