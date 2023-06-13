Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 13 июня

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Надаль впервые за 20 лет покинул топ-100 мирового рейтинга
Пропустив Ролан Гаррос, испанец потерял более 120 позиций.
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Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-100, Костюк начинает неделю с личным рекордом
2023-06/1686547763_svitolina.jpeg|—>По итогам Открытого чемпионата Франции Ангелина Калинина вернулась на 25-ю строчку (+1), Марта Костюк...
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Сачко вышел в финал квалификации челленджера в Братиславе
Виталий отдал сопернику лишь один гейм Вчера 18:41 207 0 Фото — gettyimages #Виталий...
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Хертогенбос. Экс-третья ракетка мира одержал победу в своем первом матче за последние два года
2023-06/1686601410_raonic.jpg|—>Libema Open — ATP 250Хертогенбос, Нидерланды • 12-18 июня • трава • €750,950Действующий чемпион:...