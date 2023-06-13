Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-100, Костюк начинает неделю с личным рекордом

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По итогам Открытого чемпионата Франции Ангелина Калинина вернулась на 25-ю строчку (+1), Марта Костюк обновила свой личный рекорд, поднявшись на 35-ю позицию (+4), а Леся Цуренко, благодаря выходу в четвертый круг, впервые с сентября 2019 года смогла вернуться в топ-50 и занимает 45-ю строчку (+21). Цуренко впервые попала в число 50 сильнейших теннисисток мира в июле 2015 года и начинает в общей сложности 185-ю неделю в топ-50.

Лучший прогресс недели среди украинок в очередной раз показала Элина Свитолина. Благодаря выходу в четвертьфинал Ролан Гаррос Свитолина поднялась на 119 позиций и вернулась в топ-100, заняв 73-е место. Напомним, что экс-третья ракетка мира вернулась в Тур, после рождения дочери, всего два месяца назад и не имела рейтинга, так как не выступала более года.

Катерина Байндл сохранила свои позиции в топ-100 и занимает 83-е место.

Улучшили свои позиции Даяна Ястремская — 135-е место (+9), Дарья Снигур — 157-е место (+7) и Катарина Завацкая — 187-е место (+31).

Обновили личные рекорды: Юлия Стародубцева — 385-е место (+6) и Анастасия Соболева — 463-е место (+79).

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В парном рейтинге WTA Людмила Киченок на этой неделе занимает 14-е место (-6), Марта Костюк располагается на 30-й строчке (-2), а Надежда Киченок опустилась на 54-е место (-2).

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