Теннис
Сачко вышел в финал квалификации челленджера в Братиславе
Виталий отдал сопернику лишь один гейм Вчера 18:41 207 0 Фото — gettyimages #Виталий Сачко
Источник — Чемпион.
Украинский теннисист Виталий Сачко обыграл аргентинца Игнасио Монсона в полуфинале квалификации турнира ATP Challenger в Братиславе.
Матч длился 1 час и 1 минуту и завершился со счетом 6:0, 6:1.
ATP Challenger — Братислава (Словакия) Квалификация, Полуфинал 12 июня
Виталий Сачко (Украина) – Игнасио Монсон (Аргентина) 6:0, 6:1
Раньше Джокович в трех сетах обыграл Рууда в финале Roland Garros.