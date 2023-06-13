Сачко вышел в финал квалификации челленджера в Братиславе

Виталий отдал сопернику лишь один гейм 207 Фото — gettyimages #Виталий Сачко

Источник — Чемпион.

Украинский теннисист Виталий Сачко обыграл аргентинца Игнасио Монсона в полуфинале квалификации турнира ATP Challenger в Братиславе.

Матч длился 1 час и 1 минуту и ​​завершился со счетом 6:0, 6:1.

ATP Challenger — Братислава (Словакия) Квалификация, Полуфинал 12 июня

Виталий Сачко (Украина) – Игнасио Монсон (Аргентина) 6:0, 6:1

Раньше Джокович в трех сетах обыграл Рууда в финале Roland Garros.