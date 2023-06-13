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Теннис

Сачко вышел в основную сетку турнира в Братиславе

Второй матч за день Марченко на турнире Вчера 22:52 217 0 Фото — gettyimages #Илья Марченко

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Виталий Сачко словака Милоша Кароля в финале квалификации турнира ATP Challenger в Братиславе.

Матч длился 1 час и 15 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1.&nbsp ;Сачко 6 раз подал навылет и использовал 3 из 8 брейк-пойнтов.

ATP Challenger — Братислава (Словакия) Квалификация, Финал 12 июня

Виталий Сачко ( Украина) – – Милош Кароль (Словакия) 6:4, 6:1

Раньше в основную сетку пробился Илья Марченко.

Источник: champion.com.ua

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