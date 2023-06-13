Теннис
Сачко вышел в основную сетку турнира в Братиславе
Второй матч за день Марченко на турнире Вчера 22:52 217 0 Фото — gettyimages #Илья Марченко
Источник – Чемпион.
Украинский теннисист Виталий Сачко словака Милоша Кароля в финале квалификации турнира ATP Challenger в Братиславе.
Матч длился 1 час и 15 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1.  ;Сачко 6 раз подал навылет и использовал 3 из 8 брейк-пойнтов.
ATP Challenger — Братислава (Словакия) Квалификация, Финал 12 июня
Виталий Сачко ( Украина) – – Милош Кароль (Словакия) 6:4, 6:1
Раньше в основную сетку пробился Илья Марченко.