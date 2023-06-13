Штутгарт. Кириос сыграл первый матч в этом году, Пол и Штруфф вышли во второй круг

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Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме
Украинская теннисистка решила поберечь здоровье Сегодня 22:09 131 0 Фото Getty Images #Леся Цуренко
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Братислава. Сачко обыграл восьмого сеяного в первом круге
2023-06/1686659332_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко снялась с турнира WTA в Ноттингеме
Украинка не успела восстановиться от травмы Сегодня 14:25 358 0 Фото — gettyimages #Леся...
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Байндл снялась с турнира WTA 125 в Валенсии
Украинка не сыграет на турнире в Валенсии Сегодня 15:24 165 0 #Екатерина Байндл Источник...