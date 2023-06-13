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Теннис

Штутгарт. Кириос сыграл первый матч в этом году, Пол и Штруфф вышли во второй круг

2023-06/1686688513_kyrgios.jpeg|—>Штутгарт. Кириос сыграл первый матч в этом году, Пол и Штруфф вышли во второй круг

Источник: btu.org.ua

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