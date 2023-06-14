Братислава. Марченко победил чемпиона юниорского Ролан Гаррос в первом круге

Больше в Теннис
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«Это что-то нереальное!». Дарья Снигур прокомментировала свою победу в матче с десятой ракеткой мира
2023-06/1686680393_wta-10.jpg|—>— Это что-то нереальное! Беатрис — действительно замечательная теннисистка, она сыграла в полуфинале Ролан...
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Ноттингем. Киченок и Росольска уступили в матче первого круга
2023-06/1686681973_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Хертогенбос. Бублик победил Гоффена и дальше сыграет против Синнера, Томпсон стал соперником Раонича
2023-06/1686686361_bublik.jpeg|—>Libema Open — ATP 250Хертогенбос, Нидерланды • 12-18 июня • трава • €750,950Действующий чемпион:...
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Штутгарт. Кириос сыграл первый матч в этом году, Пол и Штруфф вышли во второй круг
2023-06/1686688513_kyrgios.jpeg|—> Источник: btu.org.ua