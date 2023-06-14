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Теннис

Дарья Снигир – Беатрис Хаддад Мая: обзор матча

Обзор матча Дарья Снигир – Беатрис Хаддад Мая Сегодня 13:37 374 0 Фото — gettyimages #Снегирь

Раньше Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме.

Источник: champion.com.ua

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