Теннис
Дарья Снигир – Беатрис Хаддад Мая: обзор матча
Обзор матча Дарья Снигир – Беатрис Хаддад Мая Сегодня 13:37 374 0 Фото — gettyimages #Снегирь
Раньше Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме.
Источник: champion.com.ua
Обзор матча Дарья Снигир – Беатрис Хаддад Мая Сегодня 13:37 374 0 Фото — gettyimages #Снегирь
Раньше Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме.
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2023-06/1686749559_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
Второй раз в карьере украинка одолевает представительницу из топ-10.
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