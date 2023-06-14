Киченок уступила в первом круге парного разряда в Ноттингеме

Украинка выступала вместе с Алицией Росольской из Польши 294 #Надежда Киченок

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Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с Алицией Росольской из Польши уступил пари Фан Сьен Ву/Чжу Линь (Тайвань/Китай).

Матч длился 1 час и 30 минут. Киченок и Россольска дважды подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и использовали 3 из 8 брейк-пойнтов.

Rothesay Open — WTA 250 Ноттингем, Великобритания Трава Призовой фонд — $259 303 Первый круг, 13 июня

Фан Сьен Ву/Чжу Линь — Надежда Киченок/Алиция Росольская7:5, 1:6 , 7-10

Ранее Снегирь переиграла десятую ракетку мира на старте турнира в Ноттингеме.