Мадрид (W60). Володько выиграла свой первый матч

Больше в Теннис
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Снегирь: Это что-то нереальное!
Второй раз в карьере украинка одолевает представительницу из топ-10.
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Снова рекорд: организаторы Уимблдона объявили размер призового фонда, который будет разыгран в этом сезоне
2023-06/1686744371_wim.jpg|—>Как сообщает пресс-релиз Всеанглийского теннисного клуба общий призовой фонд Уимблдонского чемпионата в 2023 году...
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Снегирь обыграла десятую ракетку мира на старте турнира в Ноттингеме
Украинская теннисистка Дар'я Снегирь оформила громкую сенсацию на травяном турнире серии WTA 250 в...
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Ноттингем. Саккари и Линетт стартовали с побед, четыре британки вышли во второй круг
2023-06/1686727448_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua