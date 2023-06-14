Ноттингем. Киченок и Росольска уступили в матче первого круга

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Хертогенбос. Бублик победил Гоффена и дальше сыграет против Синнера, Томпсон стал соперником Раонича
2023-06/1686686361_bublik.jpeg|—>Libema Open — ATP 250Хертогенбос, Нидерланды • 12-18 июня • трава • €750,950Действующий чемпион:...
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Штутгарт. Кириос сыграл первый матч в этом году, Пол и Штруфф вышли во второй круг
2023-06/1686688513_kyrgios.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме
Украинская теннисистка решила поберечь здоровье Сегодня 22:09 131 0 Фото Getty Images #Леся Цуренко
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Братислава. Сачко обыграл восьмого сеяного в первом круге
2023-06/1686659332_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua