Теннис
Призовой фонд Уимблдона-2023 станет рекордным
Победители турнира получат по 2 млн 350 тысяч фунтов Сегодня 16:48 242 0 #Уимблдон
Источник сайт Уимблдона.
Общий призовой фонд Уимблдона в 2023 году составит рекордные 44,7 миллиона фунтов стерлингов.
Об этом сообщает Всеанглийский теннисный клуб.
Победители турнира получат по 2 млн 350 тысяч фунтов, финалисты одиночного разряда заработают 1 млн 175 тысяч фунтов.
Победители смешанного разряда получат 600 тысяч фунтов на команду. Чемпионы в миксте – 128 тысяч фунтов стерлингов.
В общей сложности призовой фонд турнира будет на 11,2% больше, чем в прошлом.
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