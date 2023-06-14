Призовой фонд Уимблдона-2023 станет рекордным

Победители турнира получат по 2 млн 350 тысяч фунтов 242 #Уимблдон

Источник сайт Уимблдона.

Общий призовой фонд Уимблдона в 2023 году составит рекордные 44,7 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Всеанглийский теннисный клуб.

Победители турнира получат по 2 млн 350 тысяч фунтов, финалисты одиночного разряда заработают 1 млн 175 тысяч фунтов.

Победители смешанного разряда получат 600 тысяч фунтов на команду. Чемпионы в миксте – 128 тысяч фунтов стерлингов.

В общей сложности призовой фонд турнира будет на 11,2% больше, чем в прошлом.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!