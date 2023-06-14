Снегирь: Это что-то нереальное!

Второй раз в карьере украинка одолевает представительницу из топ-10. 474 #Снегирь

Источник — btu.org.ua.

Украинская теннисистка Дар Снигур (157) оценила свою победу над десятой ракеткой мира Беатрис Хаддад Маей в первом круге травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме.

Об этом рассказала сам украинская теннисистка.

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«Это что-то нереальное! Беатрис – действительно отличная теннисистка, она сыграла в полуфинале Ролан Гаррос. Я хочу поблагодарить ее за этот матч. Я просто пыталась сыграть как можно лучше. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас обоих, всем украинским болельщикам, которые поддерживали меня, спасибо вам!

Что означает для меня эта поддержка, учитывая все происходящее дома? Я люблю Великобританию, потому что я выиграла здесь юниорский Уимблдон. Я люблю траву, это мое любимое покрытие, я люблю британских болельщиков. Я получила столько удовольствия от выступления. К тому же мы играли на центральном корте – это действительно отличный опыт для меня.

Когда я узнала, что сыграю? Я была в номере, когда директор турнира позвонил и сказал, что я лаки лузер и играю второй запуск. Я сразу подумала, что мне нужно разогреться, нужно собраться психологически. Тогда я не понимала, что произошло на самом деле. Это невероятно», — отметила Снигирь.

Отметим, что Снегирь заменила в основе соревнований Лесю Цуренко, которая снялась с турнира. В финале квалификации украинка проиграла Элизабет Мандлик, но в последний момент получила статус лаки-лузера.

Для Снегирь это вторая величайшая победа в карьере.Только однажды украинская теннисистка побеждала представительницу топ-10: в 2022-м Снегирь выбила в первом круге румынка Симону Галеп, которая на тот момент занимала седьмое место в мировом рейтинге.