Снегирь переиграла десятую ракетку мира на старте турнира в Ноттингеме

Украинская теннисистка Дар'я Снегирь оформила громкую сенсацию на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме 391 Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Дар Снигирь (157) победила десятую ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад Маю в первом круге травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме.

Матч длился 1 час 19 и завершился со счетом 6:4, 6:3. Снегирь не выполнила ни одной подачи навылет и допустила две двойные ошибки.

В следующем раунде украинка сыграет с Кэти Бултер из Великобритании (126).

Отметим, что Снегирь заменила в основе соревнований Лесю Цуренко, снявшуюся с турнира. В финале квалификации украинка проиграла Элизабет Мандлик, но в последний момент получила статус лаки-лузера.

Rothesay Open — WTA 250 Ноттингем, Великобритания Трава Призовой фонд — $ 259 303 Первый круг, 13 июня

Дар Снегирь (Украина) – ndash; Беатрис Хаддад Мая (Бразилия) 6:4, 6:3

Раньше Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме.